شاهد DNA.. التيار "الهلوسي" الحر

تناول الإعلامي نديم قطيش في حلقة الثلاثاء من برنامج DNA ملف الرئاسة اللبناني حول ترشيح زعيم التيار الوطني الحر، العماد ميشال عون، ورئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، لافتاً إلى أن مناصري التيار الوطني الحر يعتقدون أن التيار مستهدف وأن كل صلح يعقده مع فريق من الأفرقاء يثير حفيظة الآخرين فيعملون على إفشاله. إلا أن قطيش أثبت أن تيار المستقبل يشجع المصالحة المسيحية - المسيحية على عكس ما يوحيه عون.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.