شاهد DNA.. حزب الله مع الفراغ ضد الحريري

تناول الإعلامي نديم قطيش في حلقة الاثنين من برنامج DNA مطالب حزب الله بسلة متكاملة في المشهد السياسي اللبناني، على النقيض من موقفه السابق الرافض لأي تنازل عند ترشح فرنجية لرئاسة لبنان وتسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة.

وسخر قطيش من ادعاءات حزب الله بأن هناك تسوية لإنهاء الفراغ، في حين رفض تشكيل حكومة يرأسها سعد الحريري.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.