ظهور "طفل الكيس الأزرق" الذي يبحث عنه "ميسي"

وأخيراً ظهر الطفل "هوميك" الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، وهو يرتدي كيساً بلاستيكياً كتب عليه اسم اللاعب الأرجنتيني ونجم نادي برشلونة "ميسي" ورقمه. كما سبق وجاء في "العربية.نت" بتاريخ 20 من الجاري.

وانتشر فيديو للطفل "هوميك" من منطقة "دهوك" في كردستان العراق، وهو عبارة عن حوار أجرته قناة كردستان 24 وتحدثت فيه عن اكتشافها للطفل الذي تحدث للقناة عن أن الصورة التي تم تناقلها له وشغلت مواقع التواصل الاجتماعي تعود الى العام 2014 معبّرا عن تعلقه الشديد وإعجابه باللاعب ميسي.

ونقل "العربية.نت" في وقت سابق أن اللاعب الارجنتيني ميسي، قد قرر البحث عن الطفل الذي يرتدي الكيس البلاستيكي الذي عليه علم بلاده واسمه ورقمه، من أجل "إرسال قميص شخصي له يحمل توقيع ميسي"، كما ورد في الخبر الذي تحدث عن عن أنه قد تم تدشين حملة في أوروبا لإيجاد الطفل العراقي وتقديم المساعدة له.