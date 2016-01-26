غوغل تحتفل بالذكرى الـ90 لمخترع التلفاز

تحتفل شركة غوغل اليوم الثلاثاء بالذكرى السنوية التسعين لاختراع أول جهاز تلفزيون في العالم على يد مهندس الكهرباء الاسكتلندي الأصل جون لوجي بيرد، والذي ولد في 14 من شهر أغسطس عام 1888 في اسكتلندا لعائلة فقيرة مكونة من أربعة أطفال.

وعمل جون جاهداً لمساعدة والده فكان يجمع بعض الخردوات ويقوم بإصلاحها وبيعها في السوق، وتلقى تعليمه في أكاديمية Larchfield وهي الآن جزء من مدرسة لوموند في غلاسكو ومن ثم في الكلية التقنية في جامعة غلاسكو.

وحصل بيرد خلال دراسته في الكلية على سلسلة من الوظائف الهندسية والتدريب كجزء من دراسته، وأدت ظروف الحرب العالمية الأولى وسوء حالته الصحية لإنهاء دراسته الجامعية بدون أن يتخرج في الجامعة، فانكب جون على دراسة التلفزيون وقام بوضع أول نظام تلفزة عملي.

وكان العديد من المخترعين يعملون على تطوير ما يعرف اليوم بالتلفزيون، وكان بيرد رائداً بارزاً في هذا المجال، وحقق تقدماً كبيراً، وينسب العديد من المؤرخين الفضل لبيرد لإنتاجه أول صور التلفزيون الحية المتحركة من انعكاس الضوء، وحقق بيرد ما فشل المخترعون الآخرون في إنجازه، عن طريق الحصول على خلايا كهروضوئية أفضل وتحسين تكييف الإشارة الضوئية.

وقام جون في عام1923 بابتكار النموذج الأساسي لأجهزة التلفاز اليوم، حيث اخترع جهازا بدائيا جداً، يحتوي على مصابيح الدراجة الهوائية وأقراص مسح مقصوصة من الورق المقوى وعلبة بسكويت معدنية وإبر خياطة وسلسلة، ليقوم هذا الجهاز ببث صورة غير واضحة وغير ثابتة لصليب مالطا من على بعد بضع خطوات.

وقام جون في عام 1925 ببث صورة لوجه بشري، وليبدأ في عام 1926 بأول بث تلفزيوني أدهش جمهوراً من العلماء، وليستمر جون بعدها في العمل على تحسين معداته ونتائجه.

وابتكر بعد ذلك أول تلفاز بألوان طبيعية عام 1928، وقال إن الصورة الحية للألوان الظاهرة على شاشة الاستقبال كانت لافتة للغاية، وقام لوجي في عام 1929 بعرض أول برنامج تلفزيوني على الإطلاق بالأبيض والأسود وكان لقناة BBC البريطانية، والذي أدى إلى عرض برامج من نصف ساعة لخمسة أيام أسبوعياً ومن هنا انطلق عصر التلفزة.

وتوفي جون لوجي بيرد عام 1946 عن عمر لا يتجاوز 57 عاماً.