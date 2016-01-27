الفيديو الذي أطاح بابنة محمود ياسين.. والفلكي يرد

بعد أن أطاحت مقابلته التي أجراها مع المذيعة المصرية رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان المصري محمود ياسين، من فضائية "العاصمة"، كشف الفلكي الشهير أحمد شاهين تفاصيل الواقعة وسببها ولماذا سببت كل هذا الجدل، ثم لماذا قام بتحضير روح الرئيس السابق أنور السادات.

وقال في حديث مع "العربية.نت": "إن الفقرة كانت عادية ولم يكن بها كما قيل نوع من الدجل، فهو فلكي معروف ومعتمد في الاتحاد الأميركي للفلكيين، وقام بتحضير روح الرئيس السابق أنور السادات في الحلقة للتأكيد على توقعاته".

وأكمل، أنه لم يقصد الإساءة للرئيس الراحل، بل إنه حسب نبوءة ابن عربي بمخطوطة الإخفاء التي اكتشفت قبل 1100 عام ارتبط قدر الرئيس السيسي بالرئيس السادات، بدليل أن السيسي نفسه اعترف أنه رأى الرئيس السادات في رؤيا يبشره فيها أنه سيكون رئيسا مثله، وذلك منذ أكثر من 35 عاما، واستحضرت روح الرئيس الراحل لكي يحذر الرئيس السيسي من المخاطر القادمة، مثل محاولات لتهديد مصر وحدودها.

وأضاف شاهين حول سبب توقعاته لوفاة الفنانين والمشاهير "أن الموت مثل الحياة والرزق والزواج، وهو أحد جوانب حياة الإنسان، وكما قال المهاتما غاندي: إن الموت هو إحدى مراحل تطور الإنسانية، وأحب أن أضيف أن الذي يتقرب إلى الله ويعرفه جيدا لا يخشى لقاءه".

وقال شاهين إن عام 2016 سيشهد وفاة عدد كبير من الفنانين المصريين، وسيصاب إعلامي مصري شهير بمرض السرطان، وأكد أنه يتوقع ويتنبأ وفق خطط وحسابات فلكية معقدة، ولكن مثل هذه الأمور في يد الله وحده سبحانه علام الغيوب.

وأضاف أنه كان أول من تنبأ بوفاة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وزوجها السابق النجم العالمي عمر الشريف، كما تنبأ بوفاة قائمة الفنانين الآخرين، وهم خالد صالح، وصباح وسامي العدل وعلي حسنين وميرنا المهندس، وتوقع ذلك من خلال طالعهم الذي يشير إلى "اقترابهم من الأرض".

وقال إنه في علم الفلك يعني اقتراب الشمس من عقدة الذنب، وهي العقدة الجنوبية للقمر، وتعني اقتراب الأجل، كما أنه من خلال مطالعته وعلمه تأكد وجود هؤلاء الفنانين في البيت الرابع، وهو المعروف فلكيا بوتد الأرض وبيت الدفن.

يذكر أن شاهين توقع في بداية 2011 سقوط حكم حسني مبارك والقذافي وعلي عبدالله صالح، كما توقع وفاة البابا شنودة ورحيل مرسي وصعود السيسي لتولي سدة الحكم في مصر.