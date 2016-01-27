بالفيديو.. دريد لحّام يقول لخامنئي: في روحكَ القداسة!

صدمة كبيرة في الشارع السوري، وتحديداً في الوسط الفني، بعد ظهور الفنان السوري دريد لحام، في مناسبة مسجلة ومصورة، وهو يقدم المدائح التي وصفت بغير المسبوقة لمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي.

فقد ظهر الفنان السوري دريد لحام، وبصحبته بعض الفنانين السوريين، في مناسبة يبدو أنها كانت مخصصة لـ"شكر" مرشد الثورة الإيرانية، نظراً لما اشتملت عليه الكلمات من مدائح متوالية له.

وقال دريد لحام لخامنئي: "السيد علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، في روحك القداسة، وفي عينيك الأمل، وفي يديك العمل". مختتماً كلمته بالقول: "لك الحب والإجلال. عاشت إيران، وتحيا سوريا".

وعلى الفور انهالت التعليقات على الفنان الذي لم يتحرج من تقديم الشكر وعبارات الإجلال إلى الشخص الذي يرسل مقاتليه ومستشاريه إلى بلده، كي يقتل شعبه.

وقال محمود في تعليق: "إخس عليك". وتلاه عبد القادر: "يا عيب الشوم لوين وصل النفاق على حساب دم الشعب الطاهر".

ولا تزال آثار الصدمة في الشارع السوري، على كلمة دريد لحام، التي اعتبر فيها أن روح خامنئي مقدسة، بينما يرسل الأخير رجاله إلى بلده، ليقتلهم في كل المحافظات. ووردت تعليقات كثيرة في هذا المجال، يمتنع "العربية.نت" عن نشرها لما تتضمنه من تعابير قاسية بحق لحّام والذين معه في الاحتفال.

