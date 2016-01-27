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رياضيون مصريون يدعون العمى للمشاركة بمسابقة عالمية

المصدر: دبي - قناة العربية
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واقعة فساد مدوّية تطيح باتحاد الإعاقة بعد قيام رئيس الاتحاد المقال بتسفير مجموعة من المبصرين لبطولة دولية باعتبارهم ممثلين لفريق كرة الجرس المصري بدلا من منتخب المكفوفين بعد أخذه رشى منهم.

وأثارت الفضيحة التي تناولتها الصحف استغراب الرياضيين الذين حمّل بعضهم وزارة الشباب والرياضة جزءا من المسؤولية، فيما حمّل آخرون الاتحاد ورئيسه المسؤولية.

فيما عبّر شباب الفريق المصري لكرتي القدم للمكفوفين والجرس عن حزنهم لما تعرضوا له من إهمال طـوال الفترة الماضية.

وأعرب رئيس الاتحاد الجديد الذي مازال يجهز المقر، عن أمله في عودة الاتحاد ولاعبيه إلى الطريق الصحيح خلال فترة قصيرة.

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