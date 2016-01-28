حلوها.. موقع لمعالجة قضايا اجتماعية حساسة

يعد موقع "حلوها" الجديد صاحب فكرة مميزة يختص في القضايا الاجتماعية والنفسية التي قد تكون حساسة للبعض.

ونجح الموقع في جمع مليون متابع خلال شهرين من انطلاقه، حيث يعتبر منصة حوار مفتوح للشباب العربي يسمح للجميع بتبادل الخبرات والتجارب في حل القضايا المثارة.

ويساهم "حلوها" بحل القضايا الاجتماعية من خلال طرح المشكلة من صاحبها مباشرة وعبر الخدمات التفاعلية التي يوفرها الموقع.

ويشرف على إدارة الموقع خبراء اجتماعيون وأطباء، خلال 24 ساعة.

وقالت مؤسسة الموقع، منى أبو سليم، إنها حاصلة على ماجستير في الإعلام، وواتتها فكرة إنشاء موقع مخصص لمعالجة القضايا الاجتماعية والنفسية، مشيرة إلى وجود الكثير من المحظورات في العالم العربي التي تعوق مناقشة مثل هذه القضايا والبحث عن حلول لها.

وأكدت أنها فوجئت في البداية بحجم المشاركة الهائل من العرب في مختلف دول العالم، موضحة أن أحد الأسئلة شاهده نصف مليون شخص، وشارك في مناقشته حوالي 5000 شخص.

وكشفت أنها تعتمد على مجموعة من الأخصائيين المتطوعين في الرد على المشاركين إلى جانب رأي الجمهور، حتى تضمن حسن التعامل مع المشكلة بما يفيد الجميع.

وأفادت أن الأسئلة والمشاركات التي تكشف عن أزمات حادة يتم إحالة أصحابها إلى مختصين في الطب النفسي، لأن مثل هذه الحالات تتجاوز النصائح والمشاركات التقليدية.

وذكرت أنها تصورت في البداية أن الموقع سيقتصر على فئة محدودة، ولكن خلال أشهر قليلة بلغ عدد مستخدمي الموقع شهريا مليون شخص، ووصل عدد المتابعين والمعجبين به على موقع "فيسبوك" حوالي ربع مليون شخص.

وأشارت إلى أن يسر التسجيل والدخول للموقع كان وراء تزايد المشاركة.