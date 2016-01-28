شاهد DNA.. العرب والنموذج الإيراني

تناول الإعلامي نديم قطيش في حلقة الخميس من برنامج DNA الزيارات المتتالية للرئيس الإيراني حسن روحاني ولقاءاته مع زعماء إيطاليا وفرنسا والفاتيكان والحديث عن عقود واستثمارات، وكأن إيران تبدأ مرحلة جديدة، على عكس الواقع، وعلى النقيض من التصريحات الإيرانية بـ"أنها دولة ذات استقلالية عن الغرب".

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.