متى شرب الإنسان الشاي أول مرة؟

عثر في الصين على آثار شاي تعود إلى 2100 عام، في أقدم دليل ملموس على استخدام الإنسان هذه النبتة لإعداد الشراب الأكثر استهلاكاً في العالم، على ما جاء في دراسة نشرتها مجلة "ساينتيفك ريبورتس".

واكتشفت هذه البقايا قرب ضريح الإمبراطور يانغلين الذي عاش بين العامين 188 و141 قبل الميلاد.

وكان باحثون من معهد علوم الآثار في شانشي مسحوا المقابر الجماعية الست والثمانين بين العامين 1998 و2005، واستخرجوا بقايا نبتات.

وتوصل الباحثون في الدراسة الحديثة إلى أن هذه النبتات هي نبتات شاي كانت موجودة إلى جانب ما يبدو أنها بقايا طعام.

ويعد هذا الاكتشاف قيماً لكون الشاي سريع التحلل عادة.

ويستهلك الشاي حالياً ثلثا سكان العالم، وكان أقدم دليل على استهلاك الإنسان الشاي نص يعود إلى العام 59 قبل الميلاد، لكن لم يكن لدى العلماء دليل مادي على استهلاكه قبل عصر أسرة سونغ التي حكمت الصين بين العامين 960 و1279.

وتحدث الباحثون في الدراسة أيضا عن بقايا أخرى قد تكون بقايا شاي تعود إلى العام 200 بعد الميلاد عثر عليها في مقابر في غرب التيبت.

وجاء في بيان صادر عن الباحثين "تشير دراستنا إلى أن أباطرة أسرة هان شربوا الشاي قبل 2100 عام"، وأن الشاي دخل إلى التيبت قبل 1800 عام، في ما يدل على أن "أحد طرق الحرير في تلك الحقبة كان يمر غرب التيبت".