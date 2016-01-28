ممثل أبيض لتجسيد دور مايكل جاكسون

اختير الممثل البريطاني جوزيف فاينز ليجسد شخصية ملك البوب الأميركي من أصل إفريقي مايكل جاكسون في حلقة تلفزيونية كوميدية، الأمر الذي فجر استياء شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي وجدلا في صناعة الترفيه، بشأن الفرص التي تمنح للفنانين السود.

وسيلعب فاينز وهو أبيض البشرة دور ملك البوب الراحل في حلقة كوميدية ستذاع على قناة سكاي أرتس عن قصة حقيقية تدور حول رحلة برية عبر الولايات المتحدة، يقال إن جاكسون قام بها في 2001 مع إليزابيث تيلور ومارلون براندو.

وقالت سكاي أرتس في بيان أمس الأربعاء إن الحلقة التلفزيونية التي ستكون مدتها نصف ساعة ستحمل عنوان "إليزابيث ومايكل ومارلون"، وهي جزء من سلسلة حلقات كوميدية عن القصص الغريبة من التاريخ الفني والثقافي. وقالت القناة إنها تمنح المنتجين الحرية الإبداعية لاختيار الأدوار كما يشاؤون "ضمن إطار التنوع الذي حددناه."

وتوفي جاكسون - الذي كان يعاني من البهاق الذي تسبب في تفتيح لون بشرته - في يونيو 2009 عن عمر 50 عاما بعد تناول جرعة زائدة من مهدئ بروبوفول.

جاءت الأنباء عن اختيار فاينز للدور بعد أسبوعين من استبعاد أي ممثلين ملونين من ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2016 للعام الثاني، الأمر الذي أدى إلى قرار من الممثل ويل سميث والمخرج سبايك لي - وكلاهما أسمر البشرة - بمقاطعة حفل الأوسكار الذي سيذاع في فبراير.