بالصور.. "توأم زينة" يحملان اسم عز بالأوراق الرسمية

استخرجت الفنانة المصرية زينة شهادات ميلاد توأمها من الفنان أحمد عز، وذلك بعد قرار المحكمة بنسب طفليها له وتأييد محكمة الاستنئاف للحكم.

وظهرت شهادات الميلاد باسم زين الدين أحمد عز الدين علي عزت، كما ظهرت الشهادة الأخرى باسم عز الدين أحمد عز علي عزت، ودون عليهما تاريخ الميلاد وهو الثاني من أكتوبر 2013، في أميركا واسم الأم وسام رضا إسماعيل مرسي (الاسم الحقيقي للفنانة زينة) واسم الأب أحمد عز الدين علي عزت.

وكتبت زينة على صفحتها على إنستغرام "الحمد لله رب العالمين.. أشكر القضاء المصري العظيم الذي أظهر الحق، الحمد لله كنت ملتزمة الصمت وتعرضت لشائعات حقيرة، وكنت أسمع كما يقال ضدي لكن الحمد لله في عدله وكرمه ونصرته".

وأضافت أن هذا الانتصار هو انتصار لكل السيدات ممن تعرضن لنفس قضيتي، فقد أصبحت قضيتي قضية رأي عام. وتابعت "يكفي كل البنات شر عديمي الرجولة، ويكرم كل البنات بناس محترمة تحافظ عليهن".