تدهور الحالة الصحية لمعجزة السينما المصرية فيروز

قالت الفنانة لبلبة، إن النجمة فيروز والملقبة بالطفلة المعجزة، ترقد حاليا داخل العناية المركزة في مستشفى الصفوة في القاهرة، بعد تدهور حالتها الصحية، موضحة أن الزيارات ممنوعة عنها نهائيا بأوامر الأطباء.

وأشارت لبلبة في تصريحات لصحف مصرية إلى أنها أخذت إجازة من تصوير مسلسلها "مأمون وشركاه" مع الفنان الكبير عادل إمام، لترافق ابنة خالها فى المستشفى.

وكانت النجمة الكبيرة فيروز والتى عرفها الجمهور في أفلامها مع الفنان الراحل أنور وجدي، قد اعتزلت الفن وابتعدت عن التمثيل، منذ سنوات طويلة، وتعد أهم طفلة في تاريخ الفن المصرى، ولقبّت بـ"معجزة السينما المصرية"، حيث كان يحضر الملك فاروق عرضها الأول بملهى الأوبيرج، وأعجب بأدائها، ومنحها 50 جنيها مكافأة.

وأثناء عمل فيروز مع فرقة إسماعيل ياسين، تعرفت على زوجها الفنان الراحل بدر الدين جمجوم الذى تزوجها بعد فترة قصيرة من اعتزالها وأنجبا (أيمن) و(إيمان) وظلا زوجين لأكثر من 30 عامًا حتى وفاته عام 1992.

عاشت فيروز بعد اعتزالها حياة أسرية هادئة طيلة عمرها بلا عودة للمجال الفني، وتم تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي في عام 2001.