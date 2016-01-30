شاهد DNA.. عندما جلس فرنجية إلى جوار السنيورة

تناول الإعلامي نديم قطيش في حلقة الجمعة من برنامجه DNA ملف أزمة الرئاسة اللبنانية، حيث قال ساخرا "لقد طرأ تطور جديد بخصوص مستقبل الاستحقاق وكذلك مستقبل التحالفات"، وأضاف "جلس سليمان فرنجية بين فؤاد السنيورة وبطرس حرب".

وعلق قطيش على الاهتمام المبالغ بجلوس فرنجية بهذا المكان قائلا "جلوسه في هذا المكان كأنه انعدام للوطنية".

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.