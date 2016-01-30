فيديو.. أشجار بدون جذور معلقة في الهواء

في مشهد ساحر، تدور أشجار "بونساي" الصغيرة المزروعة داخل آنية حول نفسها في الهواء.

وتنتج شركة يابانية – على منصة الدعم كيك ستارتر - تدعى هوشينكو عينات من هذه الأشجار "المصغرة"، والمزروعة داخل آنية صغيرة، وتبيعها لزبائن دعموا هذا المشروع بـ200 دولار أميركي فأكثر، على أن تصلهم هذه التحف في أغسطس.

وتزرع هذه الأشجار في وعاء ممغنط مغطى بالطحالب كي يبدو طبيعياً، ويعوم فوق قاعدة مغناطيسية، مزودة بتيار كهربائي، تبقيه عائماً فوقها ويدور حول نفسه.

وحصلت الشركة على صفحتها في منصة الدعم على الإنترنت على أكثر من ألفي داعم.

لكن الشركة تواجه مشاكل في تصدير هذه النباتات العائمة خارج اليابان، في حين قال المنظمون إن فريقهم في الولايات المتحدة سيفاوض صناع "البونساي" الرئيسيين لحل هذه المشكلة.