فيديو.. نهاية دامية لسمكة قرش في فم أخرى

تفرج زوار حوض أسماك ضخم في العاصمة الكورية الجنوبية سول الجمعة على نهاية دامية لخلاف بين سمكتي قرش، أفضى إلى ابتلاع السمكة الكبيرة للصغيرة.

وأشار أفراد من طاقم العمل في حوض "كويكس" المائي في سول إلى أن نزاعاً على السيطرة على جزء من الحوض نشب مساء الخميس بين سمكة أنثى من نوع قرش الرمل الببري بطول 2,2 متر وأخرى من فصيلة أسماك قرش مختلفة يوازي حجمها نصف حجم السمكة الكبيرة.

وعند إعادة فتح الحوض المائي أبوابه صباح الجمعة لم يعد ظاهراً للعيان سوى ذيل سمكة القرش الصغيرة متدلياً من شدق السمكة الأخرى.

وأوضح متحدث باسم الحوض المائي أن "غريزة قرش الرمل الببري تدفعه إلى الهجوم إذا ما تعرضت مساحته الخاصة للخطر خصوصاً خلال فترات التكاثر".

ويبدو أن قرش الرمل الببري ابتلع السمكة الأخرى بالكامل. غير أنه من المتوقع أن يتقيأ أجزاء منها، بسبب عدم قدرته على هضمها بأكملها في عملية "قد تستغرق حوالي أسبوع" وفق الخبير عينه.