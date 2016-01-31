بيونسيه بالساري الهندي في كليب بوليوودي مع كريس مارتن

في تعاون غنائي مميز مع فرقة الروك الشهيرة "كولدبلاي"، تألقت النجمة العالمية بيونسيه، مرتدية "ساري هندي" في فيديو كليب Coldplay hymn for the weekend.

وصاحب بيونسيه في الكليب الذي نشرته القناة الرسمية للفرقة على موقع "يوتيوب" كريس مارتن، العضو الرئيسي بالفرقة، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدت النجمة، البالغة من العمر 34 عاماً، لافتة للغاية، حيث كانت ترتدي الملابس الهندية التقليدية (الساري) والمكون من قطعتين من تصميم الثنائي جاني وخوسيلا والذي تماشى مع موقع تصوير الأغنية في مومباي، أحد أكبر المدن بالهند.

كما بدا تركيز بيونسيه بالنظر لعدسات الكاميرات أثناء أدائها للكليب أمرا متميزا، بالإضافة إلى زخرفات الساري الذهبية المعقدة والتي أضفت على الكليب ومضات ساحرة مع لون شعر بيونسيه الأشقر.

وتتميز بيونسيه بموهبة صوتية رائعة ومهنية عالية، حيث أشاد بها عازف الكمان في الفرقة غاي بيريمان قائلاً: كانت مذهلة.. أدت الأغنية بمهنية عالية في وقت لا يذكر.. لم يتعد الخمس دقائق".

الأغنية التي أدتها بيونسيه هي إحدى أغاني ألبوم الفرقة " A head full of dreams" والذي تم إصداره عام 2015، الأمر الذي اعتبره بيريمان إضافة مميزة للألبوم.

يذكر أن النجمة الأميركية تربطها علاقة صداقة وثيقة بكريس مارتن وزوجته السابقة غوينيث بالترو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم ترشيح فرقة "كولدبلاي" لجائزة أفضل ألبوم بريطاني وأفضل فرقة لعام 2016.