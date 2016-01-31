مرايا.. إيران بعد رفع العقوبات

في حلقة جديدة من برنامج "مرايا"، الذي يعود بحلة جديدة وشكل مختلف، يتساءل الزميل مشاري الذايدي هل ستتغير إيران بعد الاتفاق النووي.

في يوم السبت 15 يناير 2016 دخل الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الموقع بين طهران والدول الكبرى، بقيادة الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، ليبدأ مسلسل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران منذ عام 1979 لحظة ولادة النظام الخميني الثوري.

بدأ العمل على اتفاق فيينا منذ 2013، لكن مسلسل الغزل والصد والاقبال والشوق والهجران بين "الشيطان الأميركي الأكبر" وبين "المرشد الأعظم" أقدم من ذلك، فهل نسينا صفقة السلاح الأميركية-الإيرانية في عز الهتافات الثورية الخمينية فيما عرف بفضيحة "إيران غيت" عام 1985 بوساطة إسرائيلية.

كل تفاصيل هذه القصة معروفة وشهيرة.. لكن ما الجديد الآن؟ الجديد هو رهان الغرب على أن رفع العقوبات عن إيران، مع وضع برنامج رقابة مشدد لضمان أن يكون النووي الإيراني فقط لأغراض سلمية، سيؤدي لاعتدال النظام الإيراني، وإغرائه بالاندماج مع العالم.

هكذا يراهن الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة أوروبا، لكن السؤال الذي دوما تطرحه دول الخليج وكثير من العرب والمسلمين هو هل إيران بدون نووي لا تُعتبر مشكلة للمنطقة؟ هل صحيح حصر الإشكال الإيراني في كون طهران تملك سلاحاً نوويا أو لا تملكه؟ أم أن "النووي الحقيقي الخطر" في النظام الإيراني هو في طبيعته العقائدية وتركيبته المصالحية نفسها.

هل يمكن أن يغير النظام الخميني من طبيعته بمجرد رفع العقوبات عنه؟ ألم يقم هذا النظام، عبر عصاباته في نفس التوقيت بشن هجمة مسمومة على السعودية ودول عربية أخرى بعد رفع العقوبات، خاصة في قضية إعدام مجموعة إرهابيين سعوديين، بينهم قائد ميليشيات العوامية نمر النمر، ثم استهداف سفارة السعودية وقنصليتها في طهران ومشهد وحرق هذه الحرمات.

السؤال الأهم هنا هل يستطيع النظام الإيراني أن يتخلى عن جوهر هويته ومسوغ شرعيته، وهو مبدأ تصدير الثورة، وأنه بحاجة دائمة لصراع خارجي حتى يهرب من مشكلاته الداخلية، خاصة أن وقت تدفق براميل البترول الإيرانية جاء في وقت سيئ لأسعار البترول.