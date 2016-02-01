بالصور.. اكتشف "باربي" السمينة و"باربي" القصيرة

بعد نحو 57 عاما على طرحها بالأسواق، تطل الدمية "باربي" بثلاثة أشكال جديدة تختلف عن ذلك الذي ارتبط في الأذهان بالخصر النحيف والعينين الزرقاوين والصدر العامر.

وتقدم شركة "ماتل" ثلاثة أشكال جديدة من "باربي": واحدة ضئيلة الجسم، وأخرى طويلة، وثالثة ممتلئة قليلا. وتقول الشركة إن هذه الأشكال تعكس العالم المتغير بشكل أفضل.

ولطالما انتقد آباء وأمهات ومدافعات عن حقوق المرأة الشكل الأصلي للدمية "باربي" الذي يضع صورة غير واقعية للجسم في أذهان الفتيات، رغم إدخال تعديلات عليه على مدار سنوات.

وللدمى الجديدة سبع درجات للون للبشرة، و22 لونا للأعين، و24 تصفيفة شعر، إضافةً إلى الملابس والحلى الجديدة. وبدأ تلقي طلبات الشراء اعتبارا من الخميس الماضي عبر موقع "ماتل"، فيما ستطرح الدمى بالمتاجر في وقت لاحق.

وقالت إيفلين مازاكو، المديرة العامة العالمية للعلامة التجارية "باربي"، في بيان: "نحن متحمسون لتغيير وجه العلامة التجارية. هذه الدمى الجديدة تمثل خطا يعبر بصورة أفضل عن العالم الذي تراه الفتيات من حولهن. تنوع شكل الجسم ودرجات لون البشرة يتيح للفتيات العثور على دمية تتحدث إليهن".

وأضافت: "نعتقد أن علينا مسؤولية تجاه الفتيات وأولياء الأمور لتقديم رؤية أوسع للجمال".

وسيبقى الشكل التقليدي للدمية الذي تم إطلاقها به في 1959 جزءا من إنتاج شركة "ماتل".

وجاء طرح الأشكال الثلاثة الجديدة بعد تراجع مبيعات دمى "باربي" على مستوى العالم على مدى عامين في ظل اتجاه الفتيات إلى دمى أخرى إلى جانب الألعاب الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي.