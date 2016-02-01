شاهد DNA.. خطاب نصرالله والملف الرئاسي

تناول الإعلامي نديم قطيش في حلقة الاثنين من برنامج DNA خطاب أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله وتناوله ملف الرئاسة اللبنانية، مشيراً إلى أن نصرالله ركز في جزء كبير من الخطاب على نقطتين أساسيتين هما: طبيعة علاقته بحلفائه، ونفيه القاطع بأن "حزب الله" يعطّل الاستحقاق الرئاسي في لبنان.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.