ميسي يقابل الطفل صاحب القميص البلاستيكي

قرر نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، ليونيل ميسي، أن يلتقي مع الطفل الأفغاني الذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصوره مرتديا قميصا صنع من كيس بلاستيكي، يحمل اسم ورقم البطل الأرجنتيني المشهور.

هذا ما صرح به الاتحاد الأفغاني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عبر موقعه الرسمي ، مؤكدا أن ممثلين عن اللاعب ليونيل ميسي تواصلوا مع الاتحاد وسيحددون موعدا قريبا للقاء مرتضى بنجمه المفضل.

وكانت قد انتشرت صور مرتضى ذي الخمسة أعوام المنتمي لأسرة فقيرة، من مقاطعة جاغوري في إقليم غزنة بأفغانستان، عبر فيسبوك وباقي مواقع التواصل الأخرى، وهو يرتدي كيسا بلاستيكيا بلوني علم منتخب الأرجنتين الأزرق والأبيض وكتب عليه اسم ميسي ورقمه 10، عوض القميص الأصلي الذي لا تستطيع العائلة شراءه لعدم قدرتهم المالية.

والجدير بالذكر أن اللاعب الأرجنتيني نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، كان قد فاز الشهر الماضي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في مشواره.