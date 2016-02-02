أميركا ستنفذ حكم الإعدام برجل سبعيني

تعتزم سلطات ولاية جورجيا الأميركية تنفيذ حكم الإعدام، الثلاثاء، بأكبر المسنين في سجونها، وهو في الثالثة والسبعين من العمر، في قضية تثير الجدل وانتقادات معارضي العقوبة.

ومن المقرر أن يتلقى براندون جونز حقنة قاتلة في سجن مدينة جاكسون قبل أيام على إتمامه سن الثالثة والسبعين، وهو رجل أسود دانه القضاء بقتل تاجر في العام 1979، وقد أمضى 36 عاما في "ممر الموت" منتظرا تنفيذ العقوبة.

ويرى منتقدو عقوبة الإعدام أن هذا الرجل يجسد بشكل واضح "العقوبة المزدوجة" التي ينالها بعض المحكوميين في الولايات المتحدة، إذ يقبعون في سجون منفردة لعشرات السنين ولا ينتظرون شيئا سوى يوم إعدامهم.

وأوضحت سلطات الولاية أنها ستنفذ الحكم عند تمام منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بتوقيت غرينتش.

ويقبع في "ممر الموت" حاليا 76 محكوما بالإعدام في ولاية جورجيا التي علقت تنفيذ هذه العقوبات أشهرا عدة في العام 2015 بسبب الجدل حول المواد المستخدمة في الحقن القاتلة.