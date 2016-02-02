الملكة رانيا تدعم المرأة والشباب بزيارة "سنابل الخير"

اطلعت الملكة رانيا العبدالله، الاثنين، على برامج جمعية سنابل الخير للتنمية الاجتماعية المقدمة للسكان في منطقة الهاشمي الشمالي بالأردن والتي تشمل تمكين المرأة والشباب والتعليم للطلبة المتسربين وللأطفال اللاجئين.

وفي مستهل زيارتها إلى مقر الجمعية، التقت رئيسة وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، وجرى استعراض أهداف الجمعية التي تأسست عام 1991، والمتمثلة في تمكين ودعم قطاع الشباب والمرأة في المجتمع المحلي.

وتحدثت رئيسة الجمعية ميسر السعايدة عن الأنشطة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع منظمة اليونيسيف ومؤسسة نهر الأردن، ومنها برنامج "مكاني" الذي يستهدف تدريب الأطفال على أنشطة نفسية اجتماعية ومهارات حياتية، وتوفير التعليم للأطفال السوريين غير الملتحقين بالتعليم النظامي وللمتسربين من المدارس لإعادة إلحاقهم بها.

وقال منسق مشروع مكاني من منظمة اليونيسيف، محمد رفيق خان، إنه تم إطلاق البرنامج عام 2014 لتوفير التعليم البديل والدعم النفسي ومهارات الحياة، باستخدام شبكة من المنظمات غير الحكومية والدولية والمنظمات الوطنية المجتمعية، كمؤسسة نهر الأردن والصندوق الهاشمي الأردني والمجلس النرويجي ومنظمة كير العالمية.

وقالت منسقة المشروع في مؤسسة نهر الأردن، نور داود، إن المؤسسة تشرف على 9 مراكز لمشروع "مكاني"، حيث يتم بناء القدرات المؤسسة للجمعيات المحلية التي تحتضن هذه المراكز.

وتتضمن الأنشطة والخدمات التي تشملها المبادرة، التعليم غير الرسمي في الفنون والدراما واللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات في ثلاث مراحل لثلاثة صفوف، نشاطات الدعم النفسي، ورش عمل للمهارات الحياتية التي تستهدف الأعمار من 10 إلى 24 سنة، والذين يحتاجون انتباها أكبر، إضافة إلى المشاركة المدنية والتعزيز الإنساني وفرص التوظيف يقدمها معلمون وخبراء مدربون.

وخلال جولتها في مرافق الجمعية، اطلعت على جلسات التدريب التي تنفذ ضمن برنامج "مكاني"، ومنها صف غير رسمي لتعليم الرياضيات لطلاب متهربين ومتغيبين عن المدارس وورشة تدريبية لمهارات الحياة الأساسية، حيث يقوم المدرب بإعطاء الشباب بعض التدريبات والإرشادات المتعلقة بكيفية اتخاذ القرار وصف الدعم النفسي والاجتماعي، حيث يتم بإشراك مجموعة من الأطفال بأنشطة رياضية عقلية.

كما شاهدت التصاميم التي تقوم عدد سيدات من المجتمع المحلي بتطبيقها خلال ورشة خياطة، وتبادلت الحديث مع عدد من السيدات المشاركات في جلسة توعوية وإرشادية بعنوان: "عمالة الأطفال".