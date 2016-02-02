بالصور.. كيف يتحول الأطفال إلى مسنين في الهند؟

في تقرير مصور ألقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على قصة شقيقين في الهند أصيبا بمرض نادر غيّر ملامح وجهيهما وجسديهما وتركهما يبدوان كمسنين في مرحلة الشيخوخة، تماماً مثل قصة فيلم "Benjamin Button" للممثل العالمي براد بيت.

كيشاف كومار البالغ من العمر 18 شهراً، وشقيقته أنجالي كومار البالغة من العمر 7 سنوات، يعانيان جراء إصابتهما بذلك المرض، من انتفاخ الوجه وزيادة تجاعيد الجلد وترهله، إضافة إلى آلام المفاصل التي يعاني منها كبار السن عادة.

ويعاني الطفلان من مظهرهما الشاذ الذي يعرضهما دوما لحملقة الناس والتعليقات السيئة، حيث قالت أنجالي للصحيفة البريطانية: أعرف أنني مختلفة كثيرا عن من هم في سني، فوجهي منتفخ ومظهري غير طبيعي، لكنني أتعرض لتعليقات مؤذيه.. الأطفال في المدرسة ينادونني بـ"الجدة" أو "السيدة العجوز"، وأحياناً يلقبونني بالقردة".

وأضافت: أريد أن يتقبلني الناس كما أبدو، ويعاملونني باحترام".

ويحلم الشقيقان بأن يستكملا حياتهما بشكل طبيعي، إلا أن الأطباء في الهند أكدوا أن مرضهما ليس له علاج، وهو معروف باسم متلازمة بروجيريا جيلفورد - هاتشينسون أو "HGPS"، وهي اضطراب وراثي نادر جدا يسبب الشيخوخة المبكرة للأطفال أسرع مما ينبغي.

يذكر أن الشقيقين لديهما أخت كبرى تبلغ من العمر 11 عاماً، وهي طبيعية تماما، إضافة إلى أن الوالدين أيضاً شاتروغان راجاك (40 عاماً) ورينكي ديفي (35 عاما) طبيعيان ويتمتعان بصحة جيدة.