حل مشكلة "الدرون".. بالصقور

تختبر الشرطة الهولندية التي احتارت في التخلص من الطائرات بلا طيار التي تشكل تهديداً للأمن العام طريقة جديدة للقيام بالمهمة هي الاستعانة بالصقور المدربة.

وقال دينس يوناس من الشرطة المحلية بالبلاد "هو حل بسيط لمشكلة كبيرة."

وبرزت الفكرة بسبب تزايد استخدام الهواة للطائرات بلا طيار، ما أثار قلق الشرطة بشأن دخول طائرات غير مرخصة لمناطق يحظر التحليق فيها حول المطارات أو فوق مناسبات عامة مثل المؤتمرات السياسية.

ومن بين الحلول التي بحثتها الشرطة الهولندية إلقاء شباك نحو الطائرات بلا طيار المخالفة والقرصنة من بعيد لانتزاع السيطرة عليها أو إسقاطها بواسطة الطيور الجارحة.

وقال يوناس "يعتقد الناس أحياناً إنها مزحة لكنها فاعلة للغاية حتى الآن."

وفي عرض قدمته الشرطة لآلية عمل المنظومة الجديدة في تسجيل مصور تحلق طائرة بلا طيار وسط مخزن فتنطلق أضواء ملونة.

وفور فتح الحارس للقفص ينطلق صقر أبيض الذيل نحو الطائرة مباشرة ويقبض عليها بمخالبه بسهولة ثم يسقطها أرضا.

وقال سيورد هوجندورن من شركة (جارد فروم اباف) التي تعمل مع الشرطة على تطوير المشروع إنه يجب تدريب الطيور على تمييز الطائرات بلا طيار على أنها فريسة.

وتقدم لها مكافأة قطعة لحم بعد كل صيد ناجح.

وقال إن مخالب الصقور قوية وصلبة بما يكفي لصيد معظم أنواع الطائرات بلا طيار دون أن تصيبها شفرات الطائرات.

وتجري مؤسسة خارجية بحثاً علمياً لدراسة التأثير المحتمل لهذه التقنية على الحيوانات.

وقال هوجندورن "المشكلة الحقيقية التي نواجهها إنها (الصقور) تدمر كثيرا من الطائرات بلا طيار."

والأمر الآخر الذي لا يبدو واضحاً حتى الآن هو كيفية تصرف الطيور في حالة وجود زحام.

ومن المنتظر أن تتخذ الشرطة قرارها بشأن المضي قدما في استخدام الصقور بحلول نهاية العام.