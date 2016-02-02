سيندي كروفورد لا تخطط للاعتزال رغم بلوغها الخمسين

نفت عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، أمس الاثنين، تقارير تحدثت عن عزمها اعتزال تقديم عروض الأزياء هذا الشهر، قائلة إنها لم تتخذ قرارا نهائيا، وإن "تقاعدها" مزحة يجري تداولها وسط عائلتها.

وأوحت مقابلة أجرتها كروفورد مع مجلة "هيمسفيرز" الصادرة عن شركة طيران يونايتد ايرلاينز الأسبوع الماضي بأنها ستعتزل عروض الأزياء عند بلوغها سن الخمسين في 20 فبراير.

لكنها كتبت على صفحتها بموقع "إنستغرام" أمس الاثنين "ليست كل عناوين الأخبار تروي القصة كاملة".

وكتبت كروفورد "كل عام أخبر أطفالي أني سأعتزل. أصبحت دعابة مستمرة في عائلتنا. ومع كل عام تظهر فرص تجذبني. ورغم أنني متحمسة لتحويل اهتمامي للتركيز قليلا على أعمالي التجارية وأصدقائي وعائلتي إلا أنني لم اتخذ قرارا نهائيا بعد".

وأضافت "أحببت كوني جزءا من صناعة الموضة على مدى الثلاثين عاما الماضية واذا كنت تعلمت شيئا من الزمن فهو: لا تقل لا يمكن أبدا".

وأصبحت كروفورد إحدى أشهر عارضات الأزياء في الثمانينات والتسعينات، وقدمت عروضا لدور أزياء شانيل وكريستيان ديور وفالنتينو.

ولم تعد تقدم عروضا كاملة منذ نحو 15 عاما إلا أنها حاليا الوجه الإعلاني لأزياء ربيع/صيف 2016 لدار أزياء بالمان الفرنسية إلى جانب زميلتيها المخضرمتين ناعومي كامبل وكلوديا شيفر.