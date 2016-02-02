هل يدخل بابا الفاتيكان السينما؟

قال منتجون إيطاليون الاثنين إن من المتوقع أن يظهر البابا فرنسيس في فيلم ديني يستهدف الأطفال، لكن الفاتيكان قال إن البابا لن يمثل في الفيلم.

وقالت شركة (إيه إم بي آي) لإنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية التي مقرها روما إن فيلم "وراء الشمس" الذي يوصف بأنه "قصة لمغامرة عائلية يقوم فيها أطفال ينحدرون من ثقافات مختلفة بمحاكاة الحواريين أثناء بحثهم عن يسوع في العالم المحيط بهم."

ودفع مشروع إيه.إم.بي.آي - الذي أعلن عنه في بيان صحافي - بعض وسائل الإعلام إلى القول إن الفيلم سيكون الظهور الأول للبابا كممثل سينمائي.

لكن الموقع الإلكتروني للشركة يقول إن الفيلم من المزمع له أن "ينتهي بخطاب من البابا فرنسيس يبلغ فيه الأطفال كيف وأين يجدون يسوع."

وقال متحدث باسم الفاتيكان "البابا ليس ممثلاً"، مهوناً من شأن تلميحات إلى أن مشاركة فرنسيس في الفيلم ستكون الظهور الأول له كممثل في الأفلام.

وقالت الشركة إن تصوير الفيلم سيبدأ أواخر 2016، وإن أرباحه ستذهب إلى هيئتين خيريتين تعملان مع شبان محتاجين في الأرجنتين البلد الذي ولد فيه البابا.