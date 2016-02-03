شاهد DNA.. وديمقراطية إيران!

في حلقة الليلة من DNA يتناول الإعلامي نديم قطيش "الديمقراطية الإيرانية" والسجال الذي وقع بين النائب اللبناني وليد جنبلاط وأمين عام حزب الله حسن نصرالله على خلفية السخرية من تلك الديمقراطية المزعومة. ويفند قطيش بطريقته الخاصة تلك "الديمقراطية"، مستشهداً بالعديد من المحطات والتصريحات التي تدحض تلك المزاعم، لاسيما لجهة استبعاد العديد من المرشحين للانتخابات الإيرانية.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.