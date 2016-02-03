ليدي غاغا ستوجه تحية لروح بووي في حفل "غرامي"

توجه المغنية ليدي غاغا تحية لروح نجم الروك ديفيد بووي، الذي توفي الشهر الماضي إثر إصابته بالسرطان خلال حفل توزيع جوائز "غرامي" في 15 فبراير ، على ما أعلن منظمو هذا الحدث.

وكشفت الإدارة القيمة على منح هذه الجوائز في بيان أن ليدي غاغا "ستقدم شهادة متعددة الوسائط على الموهبة الفنية والإبداع اللامحدود للنجم" ديفيد بووي.

وكلف عازف الغيتار نايل رودجرز الذي كان من أعز أصدقاء بووي وأنتج ألبومه "ليتس دانس" الصادر سنة 1983، بإخراج العرض.

وقد توفي ديفيد بووي في العاشر من يناير من السرطان عن 69 عاما وهو يعد من اكثر الموسيقيين تأثيرا على أوساط الفنية خلال العقود الخمسة الأخيرة. وقد بيعت أكثر من 140 مليون نسخة من ألبوماته.

وبالرغم من هذا النجاح الكبير، فلم ينل بووي خلال مسيرته الطويلة سوى جائزة "غرامي" واحدة عن شريط مصور، فضلا عن جائزة تكريمية أخرى لمجمل مسيرته سنة 2006.

ومن جهة أخرى، أعلن اتحاد كرة القدم الأميركية (ان اف ال) أن ليدي غاغا ستؤدي النشيد الوطني الأميركي خلال مباراة سوبربول الأحد في سان فرانسيسكو.

ويعد العرض المقدم خلال هذه المباراة النهائية الأكثر مشاهدة على التلفزيون الأميركي.