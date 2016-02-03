منتدى المرأة العالمي لأول مرة في دبي

أعلنت "مؤسسة دبي للمرأة" و"منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع" اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحافي لمنتدى المرأة العالمي في دبي 2016 عن قائمة المتحدثين والشركاء والبرنامج الكامل للمنتدى الذي سيقام يومي 23 و24 فبراير في فندق مدينة جميرا في دبي؛ تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرئاسة الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وسيتضمن "منتدى المرأة العالمي" في دبي 2016 والذي سيقام تحت شعار "لنبتكر"، مجموعة من الجلسات النقاشية التفاعلية والجلسات الرئيسية، ستشارك فيها كوكبة من أهم الشخصيات وأكثرها تأثيراً على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب استضافته مجموعة كبيرة من ورش العمل المتميزة من خلال معرض "الديسكفري" الذي سيشكل مساحة فريدة للإبداع والابتكار.

وتتناول جلسات المنتدى التي صممت استناداً إلى محاور المنتدى الرئيسية الخمسة والتي تشمل الإنجاز والإبداع والعطاء والطاقة والاستدامة، مجموعة واسعة من المواضيع التي شكلت لحظات حاسمة في الحياة المهنية والشخصية للمتحدثين، وماهية العلاقة بين التفكير الإبداعي والتكنولوجيا ومساهمة المرأة في تحديد ملامح مدن المستقبل وكيفية خلق أثر اجتماعي طويل الأمد، إلى جانب كيفية تصحيح الصورة النمطية عن المرأة العربية.

وتستضيف "هيئة كهرباء ومياه دبي" الشريك الرئيسي للمنتدى "منصة الطاقة" ضمن معرض الديسكفري، بينما ستتولى "دبي القابضة" الشريك الاستراتيجي للمنتدى محور "المرأة في مجالس الإدارة"، وستتناول "دو" الشريك الاستراتيجي أيضا" منصة التأثير الاجتماعي". أما "كارتييه" الشريك الرائد فسيسلط الضوء على "منصة ريادة الأعمال"، في حين ستستضيف "مؤسسة دبي للإعلام" الشريك الإعلامي الاستراتيجي للمنتدى "منصة المرأة في الإعلام".

من جهتها قالت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة "سيشكل منتدى المرأة العالمي" في دبي 2016 حدثاً متميزاً ليس فقط لإمارة دبي بل لدولة الإمارات والمنطقة العربية ككل. ونؤمن بأن تنظيم هذا المنتدى في دبي سيشكل منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم العربي، وفرصة استثنائية للتحاور مع أهم القيادات النسائية الملهمة ولبناء شبكات عالمية لتعزيز مساهمة النساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتجمع 2000 مشارك ومتحدث من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد.

وأضافت "سنسعى من خلال المنتدى إلى تسليط الضوء على قدرات وإنجازات المرأة العربية التي تمكنت من تحقيق نجاحات رائعة وعديدة في مختلف المجالات".

وخلال كلمة ألقتها في المؤتمر الصحافي بالنيابة عن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، قالت خولة المهيري، نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة قالت إن مشاركة الهيئة في المنتدى الذي اعتمد شعار "لنبتكر"، ليبرز دور المرأة المميز في هذا المجال وإسهاماتها ونجاحاتها في تنمية المجتمع وتقدمه وازدهاره ويساعد في زيادة مساحة التعريف بهذا الدور على الصعيد العالمي.

وقالت هالة بدري النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال، في دو: "تأتي مشاركتنا في هذا الحدث المتميز اليوم انطلاقاً من إيماننا المطلق بأهمية تمكين المرأة ومساعدتها على تحقيق أهدافها المهنية، وكشركة اتصال فإننا نضع الابتكار الذي يمثل شعار هذه الدورة من الملتقى في صميم أعمالنا وعملياتنا، الذي يقع ضمن استراتيجية دو في مجال التأثير الاجتماعي والاقتصادي لكافة فئات المجتمع.

من جهتها قالت هدى بوحميد، نائب رئيس أول للتسويق والإعلام في "دبي القابضة": "تلعب المرأة العاملة دوراً كبيراً في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث يبلغ حجم مساهمتها اليوم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حوالي 3.4 مليار دولار.

ونفخر في دبي القابضة بوجود قيادة نسائية على رأس إحدى شركاتنا.

فيما قال لوران غابوري مدير كارتييه الإقليمي الشرق الأوسط والهند وإفريقيا: "باعتبارنا شركاء مؤسسين لمنتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع، تفخر كارتييه بأن تتعاون مع المنتدى ومؤسسة دبي للمرأة لاستضافة هذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة. ويسعدنا في هذه المناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لجوائز مبادرة كارتييه للسيدات التي دعمت على مدار السنوات العشر الماضية صانعات التغيير والمبتكرات من رائدات الأعمال اللواتي يساهمن بطرق ملموسة ومبتكرة في إيجاد حلول فعالة لمستقبل مجتمعنا".

وقالت دينا الهريس، نائب رئيس طيران الامارات للعمليات التجارية لشؤون كبار العملاء: "إننا في طيران الامارات نشترك مع هذا المنتدى في أهدافه التي تتطلع إلى رسم آفاق جديدة لمواضيع رئيسة في حياتنا المعاصرة ومستقبلنا، وتعزيز دور المرأة ووضع الخطط لتشجيع مشاركتها في مختلف القطاعات. تسهم طيران الامارات بشكل كبير في وضع هذه الأفكار موضع التنفيذ باعتبارها واحدة من كبريات الشركات في دبي والمنطقة، حيث يعمل لديها أكثر من 60 ألف موظف حول العالم. وتشغل الكوادر النسائية العديد من المناصب العليا ضمن مجموعة الامارات، ما يؤكد إيماننا بأهمية دور المرأة".

وسيلقي كل من الملكة رانيا العبدالله والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات كلمة رئيسية خلال الجلسة الافتتاحية لـ "منتدى المرأة العالمي" في دبي 2016. وستلقي ميشيل باشيليه رئيسة جمهورية تشيلي، كلمة رئيسية مسجلة في اليوم الثاني من المنتدى.

كما سيستضيف المنتدى أيضاً مجموعة من أهم المتحدثين المؤثرين من مختلف أنحاء العالم والتي تشمل كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتورة أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس، والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي وريم الهاشمي، وزيرة دولة ومعالي ايما بونينو، وزيرة الشؤون الخارجية السابقة للجمهورية الإيطالية، فضلاً عن شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم.