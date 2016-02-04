شاهد DNA.. داعش في عرسال فأين انتصارات حزب الله؟!

في حلقة الليلة من برنامج DNA يتناول الاعلامي اللبناني نديم قطيش جبهة جرود عرسال وقتال عناصر داعش والنصرة، وكيفية تناول "الاعلام الممانع" لتلك المسألة لا سيما تلميحه بشكل واضح وصريح لوجود داعش داخل بلدة عرسال وليس فقط في جرودها، والتناقضات الحاصلة في خطاب "الممانعين" لا سيما حزب الله.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.

