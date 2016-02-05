بلدية نيويورك تكشف عن مشروع لإقامة ترامواي

كشفت بلدية نيويورك، أمس الخميس، عن مشروع لإقامة ترامواي في أكبر مدينة أميركية، قد يبدأ العمل على بنائه في غضون ثلاث سنوات.

وسيمتد خط الترامواي هذا على 25.7 كيلومتر بمحاذاة "ايست ريفر"، وتبلغ سرعته الوسطية 18 كيلومترا في الساعة، ويربط بين بروكلين وكوينز ويمر في مناطق سكنية تشهد توسعا كبيرا ولا تحظى بخدمة جيدة على صعيد قطارات الأنفاق.

وشدد مشروع البلدية على أن الخط سيشمل أيضا حوالي 13 مجمعا سكنيا شعبيا تقيم فيه 40 ألف نسمة.

وتقدر ميزانية المشروع الذي أطلق عليه من الآن اسم "بي. كيو. اكس" (بروكلين كوينز كونيكتر) بـ2.5 مليار دولار أي 97.5 مليون دولار لكل كيلومتر منه، وهو تاليا أقل كلفة من قطار الأنفاق.

وتفيد تقديرات البلدية أن 24 ألفا و500 شخص قد يستخدمون الترامواي في البداية خلال أيام الأسبوع، و489 ألفا في العام 2035.

وقال رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، إن المشروع يربط "بين أكبر دائرتين، وسيوفر خيارات نقل أكبر بكثير للناس. وأظن أن ذلك سيحسن نوعية الحياة في هذه الأحياء".

وفي حال أقر المشروع ستبدأ الأعمال في 2019-2020 على أن تستمر خمس سنوات، على ما قال رئيس بلدية نيويورك.