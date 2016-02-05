شرطة الكونغرس يصيبون أنفسهم

توقف عناصر الشرطة المكلفون بالسهر على أمن أعضاء الكونغرس الأميركي عن استخدام منصة إطلاق النار التدريبية الجديدة المقامة تحت تلة الكابيتول، لأن الرصاص كان يرتد باتجاههم، على ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وأوضحت الصحيفة الرئيسية في العاصمة الأميركية أن عدة حوادث مثيرة للقلق وقعت منذ إعادة افتتاح القاعة المقامة تحت الأرض بعد تحديثها.

وأصيب عنصر من هذه الوحدة الخاصة بجروح طفيفة في العين، فيما تحدث زملاء له عن ارتداد الرصاص أو شظايا عليهم.

وقال ناطق باسم شرطة الكابيتول، إن هذا لوضع عائد إلى مشكلة "في التصميم" ما يستدعي فتح تحقيق.

ووحدة "يونايتد ستايتس كابيول بوليس" هي وكالة فيدرالية للشرطة مكلفة بحماية الكونغرس الأميركي في واشنطن، ولاسيما أعضاء مجلسيه. ويفترض بعناصر هذه الشرطة التدرب بانتظام على إطلاق النار.