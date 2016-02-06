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ممثل كان يؤدي مشهد شنق.. فمات على المسرح!

المصدر: روما – فرانس برس
الممثل رافاييل شوماخر
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فتحت النيابة العامة في مدينة بيزا (وسط إيطاليا) تحقيقا قضائيا، إثر وفاة ممثل على المسرح، حينما كان يؤدي دور شخصية مشنوقة.

وتم الإعلان عن وفاة رافاييل شوماخر (27 عاماً) الخميس بعدما كان قد دخل في غيبوبة منذ السبت الماضي.

وكان من المفترض أن يشارك على المسرح في عملية شنق وهمية، فتنبَّه أحد المتفرجين بعد برهة لأن وضع الممثل ليس سليماً.. غير أن الأوان كان قد فات.
ويطال هذا التحقيق مديرين في المسرح وعاملين تقنيين.

واستبعدت النيابة العامة فرضية أن تكون هذا الحادثة انتحارا، كما جاء في وسائل الإعلام الإيطالية.

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