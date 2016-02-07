بالصور.. لحظة القبض على "القرد اللص"

على خلفية إزعاجه السكان بمدينة مومباي الهندية، وقيامه بالعديد من السرقات رفقة 3 أو 4 قردة آخرين، تمكنت الشرطة الهندية من القبض على قرد مشاغب بعد 6 أشهر من الشكاوى المستمرة منه.

القرود ظلت تزعج السكان طوال هذه الفترة سواء بسرقة طعامهم أو تمزيق الوسائد المعروضة للبيع في المتاجر.

وظهر القرد "اللص" في الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" مكبل الأيدي خلف ظهره بحبل وحبل آخر حول قدميه وثالث حول رقبته، وفي هذه الأثناء قام أحد المارة بوضع يديه على رأسه وتفاجأ بردة فعله العنيفة، حيث كشف عن أنيابه، وبعد ذلك تم وضعه بالقفص وتقديم بعض العنب له للتهدئة من روعه.

وتلحق القردة التي تحظى باحترام كبير من جانب الهندوس الذين يشكلون الأغلبية السكانية في الهند أضرارا بالحدائق والمكاتب والشرفات وأسطح المنازل، حتى إنها تتعرض في بعض الأحيان للأشخاص الذين ينقلون أغذية لكن قلما تتم معاملتها بهذه الطريقة في البلاد.

وعندما رصد سكان في العاصمة التجارية للهند سيون أحد هذه القردة صباح الجمعة، اتصلوا بالمختصين للقبض عليه في عملية تكللت بالنجاح بفضل بعض ثمار الفاكهة التي تم وضعها على الأرض للإيقاع به.

وتجمع السكان لتبادل التهاني بالنجاح المحقق في القبض على القرد الذي طالما سبب لهم الإزعاج الشديد.

وسيتم إطلاق القرد في منطقة "ثين" الريفية في شمال مومباي، حسب ما أكده ممثل عن هيئة حماية الغابات في ولاية ماهاراشترا، بعد التأكد من أن سلوكه أصبح ملائماً لذلك.