مكتشفة عز تعترف: ارتبط بزينة واتفقا على عدم الإنجاب

في مفاجأة من العيار الثقيل، أكدت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، مكتشفة الفنان أحمد عز وأول من قدمته للسينما في فيلم "مذكرات مراهقة" عام 2001، أنه ارتبط بالفعل بالفنانة زينة واتفقا على عدم الإنجاب.

وقالت المخرجة المصرية في حوار مع فضائية "الحياة" المصرية تبثه الأحد، إن الطرفين - وهذه معلومات مؤكدة لديها بحكم علاقتها بهما - ارتبطا معاً بعلاقة وقررا عدم الإنجاب، وفوجئ عز بزينة تخالف الاتفاق وأنها حملت منه، مشيرة إلى أن كلا الطرفين أخطأ في حق الآخر.

على الجانب الآخر، ظهر فيديو قديم ومجمع لعدة برامج مصرية وعربية يعترف فيها عز بارتباطه بفنانة، وأنه كان يتمنى أن تستمر العلاقة بينهما، كما فجر في مقابلة أخرى مع إيناس الدغيدي وفي حضور زينة وقبل تفجر أزمتهما مفاجآت عدة.

عز في مقابلة الدغيدي قال إن زينة كانت المرشحة الأولى كبطلة أمامه في أول أفلامه "مذكرات مراهقة" بدلاً من هند صبري، ولكنها اعتذرت في اللحظات الأخيرة، مضيفاً أنه ذهب إليها وحاول إقناعها بالموافقة على أداء دور البطولة أمامه، ولكنها أصرت على الرفض.

وفي نفس المقابلة، قالت الدغيدي وهي تبتسم وتحاول أن توحي بشيء تعرفه ولا يعلمه الجمهور إنها تعلم لماذا رفضت زينة الدور، بينما قالت زينة ضاحكة ومتحدية: "أنا جلست أمامه بعد سنوات"، وغازلت زينة عز وقالت إنها كلما كانت تنظر إلى عينيه تشعر "أنها تحبه".

وفي حلقة أخرى مع الإعلامي عمرو أديب والفنان عزت أبو عوف وبحضور زينة وعز، نفت زينة وجود قصة حب بينها وبين عز، وأقسمت بالله أنه لا يوجد أي علاقة بينهما، وذلك رداً على الشائعات التي أكدت ارتباطهما.

عز وفي مقابلة أخرى بمفرده مع الإعلامي عمرو الليثي اعترف أنه ارتبط بقصص حب، وأن الأخيرة كانت من الوسط الفني، وارتبط بعلاقة بها، وكان يتمنى أن تستمر، معترفاً للإعلامي المصري أنه انفصل عن الفنانة المصرية، دون أن يذكر اسمها ودون أن يحدد هل هي المطربة أنغام التي ارتبط بها بعقد زواج رسمي أم زينة التي ارتبط بها عرفياً، فيما فشل الليثي في أن يحصل منه على اعتراف باسمها.

على الجانب الآخر، احتفلت زينة بعيد ميلادها أول أمس، وكتبت على صفحتها على انستغرام تقول: "نفسي السنين تعدي بسرعة وتجري كمان علشان أشوف حبايبي -تقصد طفليها - بيكبروا قدام عيني... ومش فارق معايا أكبر عادي سبحان الله الأمومة بتغير أوي... الحمد لله... نفسي أعجز بسرعة علشان أشوفهم كبار قدامي... إحساس عجيب".

وقدمت الشكر للفنانة مي عز الدين حيث قالت: "وطبعاً بشكر البرنسيسة حبيبتي مي عز الدين وجمهورها الراقي المحترم اللي مايتخيروش عنها... ربنا يسعدك يا مي وما يحرمني من جدعنتك يا حبيبتي".