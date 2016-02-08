انتشلوها حية بعد أكثر من 48 ساعة تحت الأنقاض

انتشل عمال الإنقاذ في مدينة تاينان بجنوب تايوان، الاثنين، امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار بعد أكثر من 48 ساعة على زلزال ضرب الجزيرة.

وارتفع عدد قتلى الزلزال الذي وقع في وقت مبكر يوم السبت في بداية عطلة السنة القمرية الجديدة إلى 35 فيما لا يزال أكثر من 100 شخص مفقودين.

وضرب الزلزال المنطقة في الساعة الرابعة فجر السبت بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) وعثر على معظم القتلى بين أنقاض المبنى المنهار في مدينة تاينان.

وقالت حكومة تايوان في بيان إن 33 من القتلى انتشلوا من تحت أنقاض المبنى، بينما لا يزال 117 شخصا في عداد المفقودين.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس ما يونج جيو المنطقة المنكوبة في وقت لاحق الاثنين وأيضا تساي اينج وين التي فازت في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.