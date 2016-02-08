مجهول يترك رسالة وثمن معجنات "سرقها" قبل يومين

أقدم شخص مجهول على ترك مبلغ من المال في خزانة معجنات بأحد المتاجر في مدينة بيلاجك غربي تركيا، الأحد، إضافة إلى رسالة يوضح فيها أنه اضطر إلى أخذ ثلاث قطع معجنات قبل يومين دون أن يدفع ثمنها.

وقال إرهان بيرقجي، صاحب المتجر، إنه عثر على رسالة وأربع ليرات (نحو 1.3 دولار أميركي)، تركها شخص مجهول على الخزانة المخصصة للمعجنات التي يبقى بابها مفتوحا دائما. وأوضح أن الشخص المجهول كتب في رسالته: "لا تؤاخذني، أخذت ثلاث قطع معجنات خلال اليومين الماضيين، سامحني لم يكن لدي نقود، وأشكركم لترك باب الخزانة مفتوحاً، اليوم تركت لكم ثمنها".

وأشار إلى أنه علم بالحادثة المذكورة من خلال الرسالة التي تركها الشخص المجهول في الخزانة، موضحاً: "صديقنا أخذ المعجنات قبل يومين، ومن ثم ترك ثمنها وأكثر، وبجانبها رسالة كنا نريد أن نعرف هويته، ولكن لم ننظر إلى سجلات الكاميرا كي لا يشعر بالإهانة".

وأضاف صاحب المتجر التركي "عندما تركنا باب الخزانة مفتوحا شجعنا أصحاب الحاجة لأخذ احتياجاتهم، ولم ننتظر أي مقابل مادي منهم، وهناك شيء جميل تعلمناه من أجدادنا وآبائنا، وهو أن الأعمال بالنيات، وقمنا بهذا العمل طالبين رضا الله".