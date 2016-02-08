هكذا فاجأت بيونسيه جمهورها

أخيراً كشفت المغنية الشهيرة بيونسيه عن كليب أغنيتها الجديدة formation وهي أغنيتها السولو ( Solo) الأولى منذ 2014. وظهرت في بعض مشاهد الكليب ابنتها بلو ايفي كارتر، البالغة من العمر 4 أعوام، وهي ترقص مرتدية فستاناً أبيض.

وفي ما يشبه الهدية لجمهورها، أتاحت النجمة لمحبيها حرية تحميل الفيديو كليب مجاناً، من على منصة Tidal التي يشارك زوجها جاي زي في ملكيتها.

ويخلط الكليب الذي صور في نيو أورلينز في مشاهده بين إعصار كاترينا والفيضانات وبين احتجاجات ضد الشرطة، في إيحاء لتظاهرات الأميركيين السود ضد الشرطة في الماضي.

وقد لفتت بيونسيه في بداية الأغنية إلى أنه ينصح بأن تتم مشاهدة الكليب تحت إشراف الأهل، بسبب مضمون كلمات الأغنية الحادة التي قد لا تتناسب مع كل الأعمار.