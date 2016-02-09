الهند.. اعتقال عنزة أكلت من "عشب مسؤول"

قبضت الشرطة في وسط الهند على عنزة وصاحبها بتهمة إلحاق ضرر متكرر بحديقة أحد كبار المسؤولين الإداريين، على ما أعلن مصدر رسمي الثلاثاء.

فقد سجلت شرطة ولاية تشاتيسغار الهندية الاثنين شكوى ضد الرجل وعنزته بتهمة الإضرار بالعشب الموجود في حديقة المسؤول الإداري الكبير.

وتم إطلاق سراح الرجل والعنزة في وقت لاحق مقابل كفالة لكنهما يواجهان اتهامات بالتسبب بالأذى والضرر بملكية خاصة، على ما أعلن رام سيواك بايكرا من مدينة جاناكبور.

وقال باكيرا لوكالة فرانس برس "أوقفت الشرطة العنزة وصاحبها لكنهما باتا طليقين"، لافتاً إلى أن الحيوان المذكور ارتكب "انتهاكات متكررة" في مدينة جاناكبور الواقعة على بعد حوالى 340 كيلومتراً من شمال رايبور عاصمة الولاية.

وعرضت وسائل الإعلام المحلية تسجيلاً مصوراً للحيوان المتهم وهو عنزة سوداء.