رجل يشعل النار بنفسه خارج قصر الأمير وليام في لندن

توفي رجل، الثلاثاء، بعد أن أشعل النار في نفسه خارج قصر كينزنغتون، مقر إقامة الأمير وليام في لندن، وفق الشرطة. ولم تعامل الواقعة باعتبارها إرهاباً.

وقد تلقت الشرطة بلاغاً بعد منتصف الليل مباشرة من مسؤولين من مستشفى وسط العاصمة البريطانية بأن رجلاً يعالجونه خرج ولم يعد.

وبعد ثلاث ساعات استدعي ضباط إلى موقع قرب حدائق القصر، الواقع وسط حدائق كينزنغتون وسط لندن، بعد تقارير عن وجود رجل يتصرف بشكل مريب. ولدى وصولهم وجدوا الرجل وهو في العقد الخامس من عمره والنيران تشتعل بجسمه. وأعلنت وفاته بعد فترة وجيزة.

يشار إلى أن قصر كينزنغتون هو المقر الرسمي لإقامة الأمير وليام وكيت وطفليهما جورج وشارلوت، لكنهم يمضون أغلب أوقاتهم في قصرهم الريفي في نورفولك شرق إنجلترا، قرب مقر عمل الأمير كقائد طائرة إسعاف هليكوبتر.