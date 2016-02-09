عدد من القيادات الدولية في ضيافة "جائزة حمدان للتصوير"

استقبل الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث، في مقر الجائزة بدبي، جاري نيل الرئيس والمدير التنفيذي لناشيونال جيوغرافيك العالمية، وبصحبته ديفيد بينيت مدير التطوير التنفيذي لناشيونال جيوغرافيك العالمية. حيث تم استعراض آفاق التعاون المشترك وفرص الشراكات الاستراتيجية التي تنهض بواقع التصوير الضوئي في الشرق الأوسط والعالم.

كما استقبل بن ثالث في مكتبه في مقر الجائزة أندرياس ديبل مدير التواصل والشراكات الدولية في "لايكا العالمية"، وأندريا فون خيميس مدير المبيعات الإقليمي لنفس الشركة. وقد دار الحديث حول الدوران السريع لعجلة التطوّر التقني في صناعة التصوير الضوئي والارتقاء بسويّة المخرجات الفنية للمصورين ومواكبتهم للمستجدات التقنية ومدى تأثيرها الإيجابي على إبداعاتهم البصرية في مختلف مدارس التصوير المعروفة دولياً، بالإضافة لمناقشة الرؤى المشتركة ورسم معالم الطريق لتأسيس شراكاتٍ فاعلة تصبّ في مصلحة المصورين على كافة الصُعُد.

بدوره اعتبر بن ثالث أن الجائزة نجحت في منافسة نفسها في السنوات الماضية وأثبتت جدارتها على المستوى الإقليمي والدولي، الأمر الذي جعلها مثار اهتمام كبريات الأسماء العالمية في مجال التصوير. كما أكّد بن ثالث سعي الجائزة الحثيث لمدّ جسور التعاون والتواصل مع كافة الجهات المحلية والدولية لنشر ثقافة التصوير الضوئي وتقديم الإضافة النوعية للمصورين في الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف بن ثالث: "عقولنا لا تهدأ وعصفنا الذهني أصبح عادةً يومية في سبيل تقديم مفاجآتٍ سعيدة ومشاريع مبتكرة للمصورين الهواة والمحترفين على حدٍ سواء. لقد قدّمنا الكثير وفي جعبتنا أكثر، الأخبار السارة قادمة وستسعد الجميع".