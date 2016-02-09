لغز خادمة بيديها "لابتوب" زمن الإغريق قبل 2100 عام

هذا التمثال الإغريقي المعروف أثرياً باسم Oracle of Delphi هو شاهد قبر جنائزي الطراز وقديم جداً، عمره أكثر من 2100 عام، لكن موحياته عصرية بامتياز، فمن يلقي عليه أول نظرة سريعة، قد يرى أن الخادمة البادية كطفلة في الجدارية تعرض على سيدتها لوحاً يشبه "لابتوب" مزوداً بمثقبين، كأي "لابتوب" معروض في محلات القرن الواحد والعشرين.

سموه "أوراكل دلفي" للإشارة إلى حكيمة ووسيطة روحية، تتحدث الأساطير أن مقرها كان في معبد "دلفي" المستمد اسمه من مدينة تاريخية باليونان القديمة، وبقاياه لا تزال فيها للآن، بحسب ما قرأت "العربية.نت" في معلومات سريعة عنه وعنها، متوافرة "أونلاين" لمن يرغب، ومعظمها يشير إلى أساطير تتحدث بما هو غريب عن تلك الوسيطة.

"كانت "تعي" ما سيكون عليه المستقبل"

يكتبون أنها كانت "على اتصال دائم مع آلهة الإغريق، وأهمهم أبولو الشهير، وتنطق باسمه" وأن اسمها ربما كان "بيثيا" وصوتها غريب النوع، ولها قدرة على "استشراف" الآتي مع الزمان، ووعي ما سيكون عليه المستقبل، لذلك يعتقدون أن اللوح بيدي الخادمة، ربما أوحى لمخترع أول "لابتوب" محمول بالعالم، وهو الأميركي Bill Moggridge الراحل في 2012 بالسرطان، أن يستمد شكله مما رآه في الجدارية المرمرية.

ويعترف عشرات من أصحاب هذه النظرية، أشهرهم على الإطلاق "يوتيوبي" معروف على مستوى دولي بلقب مركب وغريب أطلقه على نفسه، وهو StillSpeakingOut المسجلة كماركة حقوقية، من دون الإفصاح عن اسمه الحقيقي، أن اللوح ليس "لابتوب" على الإطلاق، لكنه قد يكون أوحى لأول من اخترعه بأن يكون على الشكل الذي نعرفه الآن، مع مثقب خاص بناقل البيانات بين الكومبيوتيرات، وهو الـ USB الحافظ لكل ما في الحواسيب من معلومات.

ويشرح "ستيلسبيكينغ آوت" في فيديو مدته 100 ثانية، كل ما لديه من معلومات حول الجدارية وإمكانية إيحائها لصانعي "اللابتوب" بأن يعطوه شكله الذي نعرفه الآن. أيضا قام موقع محطة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية أمس الاثنين بسؤال Jeffrey Spier وهو أمين "متحف بول غيتي" في كاليفورنيا، فاعترف أن الجدارية تظهر فعلاً لوحاً يشبه "اللابتوب"، فيما أوضح أحد الباحثين أن من المفترض أن يكون اللوح قرص شمع إغريقي قديم مستخدم للكتابة بأداة ما.