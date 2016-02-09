ما الذي حصل مع جينيفر لوبيز على تويتر؟

دشن عدد من الناشطين في مجال مقاطعة إسرائيل والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية من مختلف الجنسيات، حملة على تويتر لدعوة نجمة الغناء العالمية، السمراء الفاتنة جينيفر لوبيز، إلى عدم الغناء في تل أبيب، مطلقين هاشتاغ #CancelTelAviv.

وغرد بعضهم بصور لأطفال فلسطين، أو لضربات نفذتها إسرائيل على غزة أو اعتقالات لشبان ونساء فلسطينيين، معلقين "أطفال فلسطين يقتلون وأنت ستغنين وترفهين عن قاتليهم".

وكانت أنباء غير مؤكدة أشارت إلى احتمال أن تقوم "جي لو" كما يلقبها محبوها بالغناء في تل أبيب في يلكون بارك، في حين أشارت صحيفة Ynet الإسرائيلية إلى أن الاتفاق قد عقد، وأن مغنية البوب العالمية ستقيم حفلها في الصيف المقبل.