كويتي ينتج فواكه وخضراوات بألوان غريبة ومذاقات مختلفة

حول المزارع الكويتي يوسف الكريباني مزرعته إلى حديقة غنّاء، زرع فيها كل أنواع الخضار والفواكه بألوان مختلفة عن ألوانها الأصلية. وينوي المزارع الكويتي توسيع نشاطه بين البطيخ الأصفر إلى الأرز البسمتي.

كأن قوس قزح ترك بعضا من ألوانه في هذه المزرعة فاكتست فواكهها وخضراواتها بألوان غير المتعارف عليها، فهي أصناف غريبة على التربة الكويتية وجذورها لم تضرب هنا.

يوسف الكريباني مزارع كويتي تربى في بيئة زراعية، فوالده من قدامى المزارعين الكويتيين الذي غامر بإعطائه جزءاً من أرضه الزراعية.

ويقول سويلم الكريباني، والد يوسف، إنه قام بجولة داخل تلك البيوت الزراعية التي تبهر نظرك بتلك الألوان الغريبة لأنواع الطماطم، خاصة السوداء منها التي توحي بأنها طماطم لكنها لا تمت لهذه الفصيلة بصلة، ولها رواية غريبة كطعمها وفق الكريباني. كما للجزر ذي الألوان المتعددة نصيب من الحكايات أيضاً.

ويعتبر يوسف أن طريقه مازالت طويلة، ويسعى لأن يكون المنتج الأبرز لهذه الفاكهة والخضراوات على مستوى الخليج رغم أنه لم يدرس الزراعة.

ويؤكد يوسف أن مزروعاته لم تعدّل وراثيا، بل هي مراقبة من الجهات الصحية ينوي توسيع نشاطه بين البطيخ الأبيض والأصفر إلى الأرز البسمتي وكذلك الأرز الأسود ليكون الصيف موعداً لتنفيذ تجاريه.