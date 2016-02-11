بالفيديو.. قرود بحجم الإصبع للإهداء

انتشر في الصين حديثاً بين طبقة الأثرياء استخدام قرود البيجمي صغيرة الحجم كنوع من الحلي بدلا من خواتم الألماس، وأطلق عليها اسم "قرود الإبهام".

القرود التي لا يتجاوز حجمها 20 سنتيمترا وتعتبر أصغر من الفئران، تتشبث بإصبع الإبهام لدى الشخص وكأنها تعانقه.

ووفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" عن صحيفة "الشعب الصينية اليومية" فإن النسناس القزم الذي يعد أصغر أنواع القرود في العالم يباع بشكل غير قانوني في الصين، ويبلغ سعر الواحد منه 30 ألف يوان، أي ما يعادل حوالي 4563 دولاراً.

ويعيش قرد البيجمي الذي تزداد شعبيته بين الحيوانات الأليفة الغريبة في الصين، خاصة كهدايا للاحتفال بعام القرد في الغابات الاستوائية غرب حوض نهر الأمازون في أميركا الجنوبية.

وكان صاحب أحد محلات المجوهرات في الصين قد أعلن على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي عن القرد القزم كتعويذة العام الجديد، موضحاً سعره ومكان بيعه.

ورغم ازدياد شعبية القرود الصغيرة كحيوانات أليفة بسبب شكلها المقبول وحجمها فإنه من الصعب جدا الاعتناء بها خارج بيئتها الأصلية.

ومن جانبه، أكد خبير رسمي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "تداول هذا القرد يتم بشكل غير قانوني، فالصين ليست بلاده الأصلية، وبقاؤه على قيد الحياة فيها سيكون أمراً غاية في الصعوبة.

كما أكد متحدث من هيئة حماية الحيوان العالمية أن البيجمي حيوان بري في الأصل وليس حيواناً أليفاً، ويجب أن يعيش في بيئته الطبيعية حفاظا عليه في المقام الأول.

يذكر أن النسناس القزم ضمن قائمة الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض.