جوني ديب يؤدي دور دونالد ترامب في فيلم ساخر

يؤدي الممثل الأميركي، جوني ديب، دور دونالد ترامب في فيلم ساخر من 50 دقيقة بث عبر الإنترنت على موقع "فاني أور داي".

وبدأ الموقع بث الفيلم الساخر عن حياة دونالد ترامب غداة فوزه في الانتخابات التمهيدية في نيوهامبشر.

وأحيط الفيلم بسرية تامة وهو يقدم على أنه فيلم ضائع كتبه وأخرجه صاحب الإمبراطورية العقارية بنفسه قبل عقود.

ويقوم ببطولة الفيلم الساخر الذي يحاكي أفلام الثمانينات جوني ديب الذي يكاد لا يعرف بسبب الماكياج الكثيف الذي حوله إلى المرشح الجمهوري مع تسريحة الشعر الشهيرة.

ويقول ترامب في بداية الفيلم إنه في العاشرة من العمر رأى صورة غيرت حياته تظهر طفلا يقف أمام تاج محل في الهند.

ويؤكد "لذا قطعت وعدا على نفسي بأن يكون لي تاج محل خاص بي يوما ما". ويضيف في الفيلم "بعد ثلاثين عاما على ذلك سنحت لي الفرصة. وكان المكان أرقى، إذ إنه كازينو، وكان في مكان أجمل بكثير من الهند في نيوجيرزي".

وفي بداية الفيلم الذي يستمر 50 دقيقة، يقدم الراوي الذي يؤدي دوره المخرج رون هاورد العمل على أن اقتباسا تلفزيونيا لكتاب ترامب "ذي آرت اوف ذي ديل" في العام 1987.

وتؤكد شخصية ترامب في الفيلم أن "ذي آرت اوف ذي ديل" هو الكتاب الذي حقق أفضل المبيعات في التاريخ بعد الكتاب المقدس "الذي احتاج إلى 12 شخصا لكتابته. وتعرفون شيئا؟ إنه ممل".

ويقول الراوي إن الفيلم كان ينبغي أن يبث في سبتمبر 1988 إلا أنه أزيل من برنامج البث، لأن مباراة لكرة القدم الأميركية احتاجت إلى وقت إضافي. وقد اغتاظ دونالد ترامب كثيرا وتعهد بعدم بثه أبدا بحسب الراوي.

ويقول هاورد في الفيلم إنه وقع على نسخة منه فيديو الصيف الماضي خلال عملية بيع قطع مستعملة في فينيكس في ولاية أريزونا.

ويشارك في الفيلم الساخر عن ترامب أيضا الفريد مولينا وهنري وينكلر وميكايلا واتكينز التي تؤدي دور إيفانكا ترامب زوجة ترامب الأولى.