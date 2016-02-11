شاهد DNA.. إيران وأخلاقها وتصدير ثورتها!

يتناول برنامج DNA في حلقة الخميس الذكرى الـ37 للثورة الإيرانية التي تتزامن هذه السنة مع التحالف مع "الشيطان الأكبر" والاستعداد للانتخابات البرلمانية ومجلس الخبراء، وتعليقاً على تلك المناسبة يستعرض الإعلامي اللبناني نديم قطيش قسماً من الخطابات الإيرانية، لاسيما حديث الرئيس الإيراني عن النموذج الأخلاقي الإيراني، مفنداً "أخلاق إيران" تلك بدءاً من العراق واليمن، مروراً بسوريا وصولاً إلى فلسطين.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.