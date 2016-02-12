بالفيديو.. تهجم على السائق وتمنى حرقه فقط لأنه مسلم!

في حادث مروع ومقيت للعنصرية الهائلة التي يحملها، هاجم راكب في دربيشاير في انجلترا سائق تاكسي. وفي التفاصيل بحسب ما أوردتها صحيفة "الديلي ميل" نقل عن سائق التاكسي، فإن الراكب ذا الشعر الأحمر الذي صعد مع اثنين من رفاقه راح يسأله ما إن صعد السيارة: إذا كان شاهد أخبار الإرهاب اليوم، فما كان من السائق الذي يعمل في تلك المهنة منذ أكثر من 25 عاماً إلا أن أجابه بالنفي.

فراح عندها يكيل له الشتائم قائلاً: "تدرك جيداً أننا نكرهكم. يجب حرقكم جميعاً. هيا اذهب إلى سوريا أو أي مكان آخر". وأضاف:" سأحرقك الليلة"، فما كان من السائق إلا أن قال له هذه مشكلتك، رجاء افتح الباب وانزل من السيارة.

السائق الذي صور بكاميرا هاتفه الجوال تلك الكلمات التي تضج بالعنصرية والتعصب، قدم الشريط إلى الشرطة التي شرعت بالبحث عن الشخص المطلوب.