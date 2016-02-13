شاهد DNA.. تناقضات حزب الله و"لو كنت أعلم"!

في حلقة الجمعة من برنامج DNA يتناول الإعلامي اللبناني نديم قطيش حديث نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم لجهة قوله إنه كان يتوقع سيناريو حرب تموز 2006، التي دمرت لبنان، في حين كان أمين عام حزب الله حسن نصرالله قال في حينه إنه لم يكن يعلم، ولو كان يعلم بهذا السيناريو لما كان أقدم عليه.

ويعلق قطيش بطريقته الخاصة على تلك التناقضات الفاضحة في خطاب الحزب.

يذكرأن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.